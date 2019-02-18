الطائرة الانتحارية.. روسيا تكشف سلاحها "المراوغ"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Kalashnikov طائرة الدرون تنفجر بمجرد الوصول إلى هدفها

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحدث سلاح من شركة "كلاشنيكوف" الرائدة في صناعة البنادق، اجتاز مرحلة الاختبارات بنجاح.

وذكر المصدر أن طائرة "KYB" بوسعها أن تطير لثلاثين دقيقة بسرعة تتراوح بين 50 و80 ميلا في الساعة، فيما تصل حمولتها من المتفجرات إلى نحو 3 كيلوغرامات.

ونشرت الشركة مقطع فيديو يظهر طائرة الدرون "الانتحارية" وهي تهوي إلى الأسفل ثم تنفجر بمجرد الوصول إلى الهدف الذي جرى تحديده.

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وقال مدير شركة "روستيك" الروسية للصناعات العسكرية سيرغي شيميزوف، إن طائرة الدرون الانتحارية تمتاز بنجاعتها ودقتها واستعصائها على الرصد.

وأضاف أن الطائرة تستطيع أداء مهامها بنجاح في ارتفاع صغير أو كبير، وأشار إلى أن أنظمة الدفاع التقليدية تعجز عن التقاطها.

وتم تطوير الدرون الانتحارية من قبل شركة "ZALA Aero"، وهي أحد فروع شركة "كلاشنيكوف" التي اشتهرت بصناعة البندقية التاريخية.