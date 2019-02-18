شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد: لا تمييز بين الصحفيين فى الحقوق والواجبات وسأقف خلف الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت "لجنة الأداء النقابى" ، مساء اليوم الاثنين، لقاءا مفتوحا مع الكاتب الصحفى رفعت رشاد، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم .

وقال رفعت رشاد: "فيما يخص قضايا النشر وحقوق المهنة سأقف معه ، ولا تمييز بين الزملاء فى الحقوق والواجبات وسأقف خلف الزملاء ، نقابة الصحفيين قلعة لحماية كافة الزملاء" .

وحول قضية الجمع بين البدل والمعاش ، أوضح رفعت رشاد، أنه لا مانع من أى ميزة إضافية لأى زميل، ولكن كل ذلك يدرس من خلال الأطر القانونية، لافتا إلى أن مدى قدرة النقابة فى تطبيق الكادر للصحفيين مرتبط بقوة النقيب ونقابة الصحفيين ، مؤكدا أنه لن يعمل فى إطار هدم ما بناه السابقين، بل نستكمل كافة الأعمال والاستفادة بها فى المرحلة المقبلة".