شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد: لا تمييز بين الصحفيين فى الحقوق والواجبات وسأقف خلف الجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت "لجنة الأداء النقابى" ، مساء اليوم الاثنين، لقاءا مفتوحا مع الكاتب الصحفى رفعت رشاد، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم .
وقال رفعت رشاد: "فيما يخص قضايا النشر وحقوق المهنة سأقف معه ، ولا تمييز بين الزملاء فى الحقوق والواجبات وسأقف خلف الزملاء ، نقابة الصحفيين قلعة لحماية كافة الزملاء" .
وحول قضية الجمع بين البدل والمعاش ، أوضح رفعت رشاد، أنه لا مانع من أى ميزة إضافية لأى زميل، ولكن كل ذلك يدرس من خلال الأطر القانونية، لافتا إلى أن مدى قدرة النقابة فى تطبيق الكادر للصحفيين مرتبط بقوة النقيب ونقابة الصحفيين ، مؤكدا أنه لن يعمل فى إطار هدم ما بناه السابقين، بل نستكمل كافة الأعمال والاستفادة بها فى المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رفعت رشاد: لا تمييز بين الصحفيين فى الحقوق والواجبات وسأقف خلف الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.