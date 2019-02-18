شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله تشيد بدور الرئيس فى الدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بدور الرئيس السيسى ،فى الدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء على مستوى القرارات أو التشريعات أو حتى التكريم والاهتمام.

وقالت النائبة آمال رزق الله فى بيان لها ، إن الرئيس السيسي يولي دعما كبير لتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات وقرارات يشهدها القاصي والداني، لتعيد لهم حقوقهم الضائعة والمسلوبة منذ عقود، بعد فترة طويلة من التهميش وضاع حقوقهم ، مؤكدة أن حرص الرئيس على المشاركة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدا على اهتمامه بهؤلاء الاشخاص والانحياز إلى قضاياهم.