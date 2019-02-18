شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ "النواب " تكرم وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت اليوم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب، أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية والنائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وأهدت اللجنة نسخةمن كتاب الله "عز وجل" ، مؤكدين أنها لفتة غير مسبوقة في تاريخ المجلس ،وأنها أتت تقديرًا من اللجنة لجهود الوزير وبمناسبة قيام الوزارة بعمل حصر وطباعة أطالس غير مسبوقة لصيانة وحماية مال الوقف ، إضافة إلى ما تم إنجازه في تعظيم الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، وما قدمته من إصدارات شديدة التميز والرقي والفهم المستنير لدين الله (عز وجل) ولا سيما فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف ، إضافة إلى جهودها وعملها المستمر على ترسيخ أسس التعايش السلمي والمواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس أبناء الوطن جميعًا.