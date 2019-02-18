فادي الجميل: لاحترام مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تصدر او تستورد من والى لبنان

أبدى رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ تفاؤله بـ"إستلام الوزير ​منصور بطيش​ مهمة ​وزارة الصناعة​"، مشيراً الى أنه "هو الذي يبدي اهتماما خاصا بموضوع ​الاقتصاد​ المنتج وله مؤلفات في هذا المجال".

وخلال لقاء جمع وفد من جمعية الصناعيين مع الوزير بطيش، أوضح الجميل أنه "صحيح اننا كصناعيين لدينا مشاكلنا الا اننا ايضا نملك قدرات كبيرة".

وشرح بالتفصيل حجم فرص العمل التي يتيحها اي مصنع وكمية الجهات التي تستفيد، أو يشغلها ​المصنع​، سواء من ​العمال​ والمهندسين والمحاسبين و​المصارف​ وشركات النقل والتغليف وغيرها.

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ودعا الى "احترام مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص في التعامل مع سائر الدول التي تصدر او تستورد من والى ​لبنان​".

وشدد على اهمية موضوع الطاقة المكثفة، مطالبا بوجوب "معالجة التهريب، والكلفة العالية للتصدير، اضافة الى المنافسة غير الشرعية من ​النازحين السوريين​". ولفت الى ان الجمعية "تقدمت ب 25 ملف اغراق وانها وضعت رؤية اقتصادية منذ نحو خمس سنوات تحاول العمل بهديها والتعاون مع جميع الوزارات المعنية لوضعها موضع التطبيق".

وعرض اعضاء الوفد لبعض الصعوبات التي تواجهها قطاعات محددة، مشددين على "اهمية التعاون بين الوزارات والمبادرة الى قرارات جريئة دعما للصناعة الوطنية والفرص التي تتيحها".