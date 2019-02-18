عدوان: هناك ملفات ستذهب للقضاء لأن هدر المال العام يرتب مسؤوليات على الوزير نفسه

أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أن "هناك ملفات سوف تذهب للقضاء لأن هدر المال العام يرتب مسؤوليات على الوزير نفسه الذي ارتكب هذه الانتهاكات"، مشيراً إلى أن "الخروج من المأزق المالي يستوجب إصلاحات وتجاربنا في الماضي لم تنجح، وهذه المواضيع يجب أن تذهب إلى القضاء وله الكلمة الفصل".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عدوان إلى "أنني قلت إن هناك شركة أخذت الفايبر أوبتك وقال الجراح إن هناك ثلاث شركات، والحقيقة أن شركة واحدة أخذت حصة 73 في المئة، فيما أخذت الشركتان 15 في المئة و11في المئة فقط".
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