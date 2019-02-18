وفد من منطقة جزين بالقوات التقى الرئيس العام للرهبانية المارونية

قام وفد من منطقة جزين في حزب "القوات اللبنانية" تقدّمه منسّق المنطقة جورج عيد بزيارة الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية في غزير، وكان في استقبالهم الرئيس العام قدس الأباتي ​نعمة الله الهاشم​ وأمين عام الرهبانية الأب ميشال أبو طقة، حيث قدّم الوفد التهاني بشراء المنشآت في بلدة ​كفرفالوس​، وكما توجّه الوفد بالشكر إلى كل مَن ساهم في إنجاح وإتمام هذا العمل الإنجاز، بالأخص الى غبطة البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ على الجهود التي بذلها، بمشاركة راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران مارون العمّار، وجميع الشخصيات والأيادي ​البيضاء​ التي أسهمت في تحقيق الحلم وجعله واقعاً.

خلال اللقاء اعتبر الأباتي هاشم ان هذا الامر سينعكس إيجابا على جميع أهالي المنطقة وسيكون له متابعة مستقبليا على مستوى تفعيل العمل بالمنشآت بما يخدم المنطقة وجميع مكوناتها

وشدد عيد من جهته على أن "القوات" في منطقة جزين تضع كل إمكاناتها في خدمة أي مشروع يخدم المنطقة وأهلها ويعطي الأمل بالمستقبل للشباب، ويُعزز التعاون ويدفع بالمزيد من التواصل والتفاعل لتبقى منطقة جزين عنواناً للعيش المتميّز والراقي ومقصداً سياحياً مرموقاً.