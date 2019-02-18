النائب سعد استقبل وفدا من مخاتير مدينة صيدا

إستقبل الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ وفدا من مخاتير ​مدينة صيدا​.

وكان اللقاء فرصة للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتأزمة في ​لبنان​ بسبب السياسات الحكومية. وجرى التداول في التحركات الشعبية التي تهدف إلى إنقاذ لبنان من المأزق الراهن ومن المخاطر الدائنة.

كما تم التباحث في أوضاع مدينة صيدا بشكل خاص على الصعيد الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في ظل تراجع حركة الأسواق التجارية في المدينة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.