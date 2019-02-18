أكدت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ لدمشق غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: زيارة الغريب الى دمشق غير موافق عليها من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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