السفير الايراني بطاجيكستان: ثمة آفاق واعدة للعلاقات بين ايران وطاجيكستان

اشاد السفير ال​ايران​ي لدى ​طاجيكستان​ حجت الله فغاني بالعلاقات بين ايران وطاجيكستان ووصفها بالواعدة، مؤكداً أن "​طهران​ تدعم طاجيكستان آمنة ومستقرة"، مشيراً إلى أن "مخططات أصحاب النوايا السيئة حيال العلاقات بين البلدين لن تجدي نفعاً".

ولفت إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ساهمت بشكل مؤثر في تحقيق المصالحة الوطنية في طاجيكستان خلال الاعوام الاربعة الماضية"، مشيراً الى "المشاريع الاعمارية التي نفذتها ايران في طاجيكستان"، موضحا أن "مد نفق الاستقلال الذي يربط شمال ووسط البلاد وتشييد محطة سنغ توده 2 الكهربائية و​مستشفى​ ابن سينا والصالة الوطنية للمصارعة هي من المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها على يد الشركات الايرانية فضلا عن مد طرق عديدة والمشاركة في مشروع محطة راغون الكبير".