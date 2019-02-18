يلدريم يعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه لرئاسة بلدية إسطنبول

أفادت وكالة "الأناضول" بأن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم أعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول.
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