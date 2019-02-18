يلدريم يعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه لرئاسة بلدية إسطنبول

أفادت وكالة "الأناضول" بأن رئيس ​البرلمان التركي​ ​بن علي يلدريم​ أعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه من قبل ​حزب العدالة والتنمية​ لرئاسة بلدية إسطنبول.

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