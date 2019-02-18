وزير خارجية عمان: منطقة الشرق الأوسط تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن "منطقة ​الشرق الأوسط​ تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى، و​الأزمة السورية​ في مقدمتها".

وفي حديث لقناة "​روسيا اليوم​"، لفت بن علوي إلى أن "الأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا، وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية"، مشيراً إلى "أننا قلنا لرئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي صراحة وبقوة، أن لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام ​الدولة الفلسطينية​".

وشدد الوزير العماني على أن "بيان وارسو"، لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومواقفها في المنطقة.