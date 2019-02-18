وزير خارجية عمان: منطقة الشرق الأوسط تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى، والأزمة السورية في مقدمتها".
وفي حديث لقناة "روسيا اليوم"، لفت بن علوي إلى أن "الأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا، وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية"، مشيراً إلى "أننا قلنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي صراحة وبقوة، أن لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية".
وشدد الوزير العماني على أن "بيان وارسو"، لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومواقفها في المنطقة.
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