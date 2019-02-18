سبوتنيك: مقتل مدني وإصابة 4 أطفال بقصف صاروخي للنصرة شمالي حماة

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مقتل مدني سوري وإصابة 4 أطفال بقصف صاروخي عنيف نفذه مسلحو "​جبهة النصرة​" في المنطقة منزوعة ​السلاح​ على بلدة شيزر في ​ريف حماة​ الشمالي. وأوضحت الوكالة أن المدني قتل قرب متجره بإصابة مباشرة من أحد الصواريخ التي أطلقها مسلحون من مواقعهم في المنطقة منزوعة السلاح قطاع شمال حماة.

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