محاكمة رئيس المالديف السابق بتهمة الفساد

أمرت ​محكمة​ في جزر ​المالديف​ باحتجاز الرئيس السابق ​عبد الله يمين​ بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه بغسيل أموال، فيما ينفي يمين التهم. ويمين، الذي ساهم في توثيق صلات المالديف ب​الصين​ خلال فترة حكمه، متهم بتلقي مليون ​دولار​ من أموال ​الحكومة​ عبر شركة "إس.أو.إف" الخاصة المحدودة، التي تورطت في صفقة فساد تضمنت تأجير جزر مدارية لأغراض سياحية.

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