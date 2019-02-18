الاناضول: القوات الإسرائيلية تقتحم مسجدا بالقدس وتعتقل شابين

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "قوات إسرائيلية اقتحمت مسجدًا بقرية العيسوية، وسط ​القدس​ المحتلة، كما اعتقلت شابين من باحته"، موضحةً أن "​القوات الإسرائيلية​ كسرت محتويات المسجد خلال الاقتحام، وسط مواجهات مع السكان الذين حاولوا منعهم من اقتحام المسجد".

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