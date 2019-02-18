"العثور على جثة طالبة بزيها المدرسي وإنقاذ سيدة فيصل".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد ترحيله من قسم الخليفة.. مصدر أمني يكشف مصير "شوكان"

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" يتواجد بمقر حجز إدارة الترحيلات الملحق بمحكمة الجيزة.

كان قطاع مصلحة السجون، بدأ أمس الأحد، في إجراءات خروج 215 متهمًا بينهم "شوكان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، عقب قضائهم 5 سنوات في السجن، و6 أشهر (عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادهم المصارف الجنائية والتعويضات).

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من قسم الخليفة رحلت "شوكان" إلى إدارة الترحيلات تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة الهرم حيث إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

"هفسح البنت".. تحرير الطفلة "زينة" بعدما اختطفتها صديقة أمها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحرير طفلة مختطفة وإعادتها لأهليته؛وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من المدعوة / ميرفت إ. آ- سن 26 ومقيمة بمنطقة الدخيلة الجبل بدائرة القسم.. بقيام المدعوة/ إيمان م. ز- ترتبط بها بعلاقة صداقة منذ حوالى شهرين- بإصطحاب نجلتها الطفلة "زينة س. ع- البالغة من العمر 5 سنوات" بزعم التنزه ، ثم قامت بإختطافها .

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام.. أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من ، "إيمان .م"، 21 سنة،مقيمة بدائرة القسم وآخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق إتهامها فى 4 قضايا ، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضيتين، و"محمد .م"، 22 سنة، حداد مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، سبق إتهامه فى 8 قضايا "خطف ، مخدرات ، بلطجة ، هتك عرض ، سرقة"، و"محمد .س"، 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

"ملفوفة بكيس مشمع داخل جوال".. العثور على جثة طالبة بزيها المدرسي في كرداسة

عثر أهالي مركز كرداسة، اليوم الاثنين، على جثة طالبة داخل جوال مُلقاة بطريق المريوطية.

وقال شهود عيان إنهم عثروا على جثة طالبة في زي مدرسي "ملفوفة بكيس مشمع" اتجاه منطقة منشأة القناطر.

بسؤال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، أفاد بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من شرطة النجدة، وأن قوة انتقلت لفحص البلاغ بقيادة المقدم إسلام سمير ومعاونه النقيب أحمد حسانين.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي زيا مدرسيا، دون الكشف عن سبب الوفاة، مختتما حديثه قائلا: "نتيجة الفحص هتوضح كل حاجة".

وزارة الداخلية تعلن شروط قبول طلبات التقدم لحج القرعة ابتداءً من غدٍ الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 19 فبراير، وحتى يوم الخميس الموافق 7 مارس؛ ذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة "الإنترنت"، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

"عروسة جديدة".. إنقاذ سيدة ألقاها زوجها من الدور الثاني بفيصل

خلافات مستمرة توترت معها رحلة زوجين بمنطقة فيصل، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما، اليوم الاثنين، دفعت الزوج لإلقاء زوجته من شرفة المنزل لكن العناية الإلهية وتدخل الجيران أنقذ حياتها من الموت.

ظهر اليوم، تنامى إلى مسامع سكان شارع كعبيش بمنطقة المريوطية "فيصل" أصوات شجار من إحدى الشقق ببرج سكني، أعقبتها صرخات سيدة: "إلحقوني إلحقوني".

أسرع الأهالي لاكتشاف مصدر الصوت، واكتشفوا وجود ربة منزل تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، تتشبث بالبقاء على قيد الحياة لاسيما أنها "عروسة"، حسب شهود عيان.

كوَّن الأهالي فريقان الأول اختص بإمساك السيدة والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها، وأمر أحدهم بإحضار جلباب طويلة لاستخدامها لحظة رفع العروس للداخل، وتمت المهمة بنجاح ليتلقط الجميع أنفاسه تزامنًا مع إبلاغ الشرطة.

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17 أبريل.. الحكم على وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات"

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الإثنين، الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 17 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

حبس طبيب وزوجته 6 أشهر بتهمة الاستيلاء على محتويات شقة مستثمر أجنبي

عاقبت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الاثنين، طبيبًا بمستشفى حكومي شهير بالجيزة، وزوجته بالحبس 6 أشهر، مع إلزامهما بالمصروفات لقيامهما بالاستيلاء على منقولات و"أثاث" شقة بحي الدقي بالكامل تعود ملكيتها لمستثمر أجنبي.

وجاء في أوراق الدعوى، إن "ش. م." استغلت بصفتها مديرة أعمال المستثمر الأجنبي هي وزوجها "ر. م."، الطبيب بمستشفى بولاق الدكرور العام، عدم تواجد المستثمر في المكان، وذهبا إلى الشقة الكائنة بشارع الدقي ليلا واستوليا على المنقولات التي بداخلها بالكامل.

خلال 24 ساعة.. ضبط 4841 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية عدة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 4841 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1796 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

ضبط موظفة هاربة من تنفيذ 119 حكم قضائي في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط "رشا م. ج." 38 سنة، موظفه، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والمطلوب التنفيذ عليها في 119 حكم حبس جزئي في قضايا "شيكات" بعقوبات بلغ إجماليها 72 سنة حبس.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة، لاسيما في مجال استهداف المحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة الأحكام المجمعة وشيكة السقوط.

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه في مصر القديمة.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد صفوت، عبد الرحمن صفوت"، تهمة سرقا وأخرين مجهولين المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه " محمود عماد"، بأن اعترضوا طريقه بسيارة وترجلوا منها وأشهروا الأسلحة النارية " فرد خرطوش" والأسلحة البيضاء "خنجر" في وجه المجني عليه وانهالوا عليه ضربا، مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولات.

تأييد إدراج 241 متهمًا على قوائم الإرهاب في قضية "ولاية سيناء الثانية"

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" على إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين والمعروفة بـ"ولاية سيناء الثانية" لمدة 5 سنوات.

تأجيل استئناف الفنان أحمد عز على مصاريف دراسية لتوأمين "زينة" لـ 18 مايو

قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار هاني برهان، اليوم الاثنين، تأجيل الاستئناف رقم 32590، والمقدمة من الفنان أحمد عز ضد مطلقته الفنانة زينة لرفضه دفع المصاريف الدراسية للتوأمين عز الدين وزين الدين أحمد عز، لجلسة 18 مايو؛ لإصدار المستندات التي طلبها الفنان.

كانت الفنانة زينة قد طالبت طليقها الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 29,860 ألف جنيه استرليني أو ما يعادلها 700 ألف جنيه مصري أمام محكمة أول درجة مدينه نصر وحصلت على حكم الزام مطلقها بدفع المبلغ ولم يرتض الفنان الحكم الصادر وتوجه الى المحكمة وقدم استئنافه وأوضح أسباب رفضه أنه غير ملزم بمصروفات تعليم التوامين في خلال عام 2017/2018 لأنهما لم يبلغا السن الرسمي في التعليم الأساسي وهو سن السادسة حيث كانا في الرابعة من عمرهما.