بالصور.. افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد تحت 17 سنة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، الافتتاح الرسمي لبطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد تحت ١٧ سنة، والذي أقيم بصالة المدينة الرياضية بحي الضواحي في بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشيخ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وشمل حفل الافتتاح عروضًا فنية وفنونًا شعبية ورقصات تعبيرية لفرق من محافظات بورسعيد والاسكندرية والإسماعيلية، أعقبها طابور عرض الفرق الـ12 المشاركة في البطولة.

وتضم المجموعة الأولي المنتخب المصري بالإضافة إلى منتخبات فرنسا والإمارات وإيطاليا والمغرب وتركيا، وتقام مبارياتها في صالة المدينة الرياضية.

بينما تضم المجموعة الثانية التي ستلعب على صالة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، منتخبات ليبيا وتونس ومونتينيجرو والسعودية ورومانيا والجزائر.