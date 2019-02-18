محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
قال الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد التلاميذ الذين جرى منحهم التطعيمات اللازمة في الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية بلغ 458 ألف و303 تلاميذ خلال 5 أيام.
وأضاف "أبو سليمان" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحملة القومية بدأت في الإسكندرية في 12 فبراير الجاري وتستمر حتى 21 فبراير، لافتًا إلى أن العدد الذي جرى تطعيمه بلغت نسبته 82% من إجمالي عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية.
وأشار إلى أن الأدوية التي تعطى للطلاب آمنة تمامًا، وجرت مراجعتها من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه لم يُرصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة به، مبينًا أن ذلك لا يمنع من تناول التطعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الإسكندرية": تطعيم 458 ألف تلميذ ضد "الديدان المعوية".. ولا توجد مضاعفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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