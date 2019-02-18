محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا (أ ش أ) قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، إن اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبية يوافق اليوم في اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن تسلم مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي المقبوض عليهم في سوريا.

جاء ذلك في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الشئون الخارجية الأوروبية وذلك بحسب بيان، اليوم الاثنين، لوزارة الخارجية النمساوية.

وكانت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أجنبي من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قد سيطرت على أجواء الاجتماع بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين على أراضيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا: اجتماع بروكسل يوافق على حرية كل دولة في التعامل مع مقاتلي "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.