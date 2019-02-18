بالصور| مسابقة لاختيار شعار "آداب الوادي الجديد".. ومعرض لأعمال الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيل كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، الدكتور حنان حجازي، اليوم الاثنين، عن تنظيم معرض لأعمال طلبة الكلية الفنية ومسابقة لاختيار شعار للكلية.

وأكدت، أن الكلية نظمت معرضًا لجميع اللوحات الفنية التي نفذها طلبة الكلية من خلال استخدام الرمال بالتعاون مع الفنان عيد جانب، ابن واحة الخارجة، وذلك لتنمية مواهب الطلبة الفنية، وعرضها على هامش فعاليات مبادرة نشر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للطلبة وشباب المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنفذها الكلية لمدة 3 أيام برعاية رئيس الجامعة الدكتور عاطف أبو الوفا، وعميد الكلية الدكتور سري هاشم.

وأضافت، أن الكلية بصدد تقييم الأعمال الفنية التي نفذها الطلاب لاختيار شعار الكلية "لوجو" من خلال لجنة مشكلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية، وبالتعاون مع جهات متخصصة مثل كليات الفنون الجميلة لاختيار الشعار النهائي للكلية.

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