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روسيا والإمارات تتبادلان رفع التأشيرة عن مواطنيهما

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علم الامارات
وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبو ظبي، أن روسيا، أعفت مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الحصول على تأشيرة السفر.

وجاء القرار، بناء على اتفاقية وقعها الجانبان في مدينة قازان الروسية، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن

زايد آل نهيان ووزير التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية دينس مانتوروف، في يوليو 2018، وبموجبها أعفي مواطنو البلدين لكل فئات الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي، إن

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"قرار الحكومة الروسية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر هو ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت روسيا على اتخاذ هذه المبادرة، والتي تعكس من دون شك مكانة الإمارات وسمعتها القوية على المستوى الدولي".

وأضاف أن "المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسوف تفتح آفاقا جديدة وواسعة في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي".

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