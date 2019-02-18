وزير خارجية تونس يؤكد عمق العلاقات مع السودان

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أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عمق العلاقات الثنائية ومتانتها بين بلاده والسودان، مشددا على عزم بلاده الارتقاء بها في كافة المجالات.
وعبر الجهيناوي، أثناء تسلمه اليوم الاثنين نسخة منأوراق اعتماد حسين محمد حسين سفيرا جديدا للسودان في تونس، عن أمنياته للسفير السوداني الجديد بالتوفيق في عمله، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير
وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن السفير السوداني ثمن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تونس، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
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