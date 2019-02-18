وزير خارجية تونس يؤكد عمق العلاقات مع السودان

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي

وكالات:

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عمق العلاقات الثنائية ومتانتها بين بلاده والسودان، مشددا على عزم بلاده الارتقاء بها في كافة المجالات.

وعبر الجهيناوي، أثناء تسلمه اليوم الاثنين نسخة من

أوراق اعتماد حسين محمد حسين سفيرا جديدا للسودان في تونس، عن أمنياته للسفير السوداني الجديد بالتوفيق في عمله، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفيركافة الظروف الملائمة لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.



وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن السفير السوداني ثمن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تونس، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.