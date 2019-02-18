ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيسة وزراء بنجلاديش تعزيز التعاون

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات:

أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية، إضافة إلى دعم الشراكات بين المؤسسات المختلفة في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسعى إلى ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة القائمة على أسس التفاهم والاحترام والتعاون المشترك لخدمة المصالح المتبادلة وتحقيق

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كل ما فيه خير الشعوب وازدهارها وتنميتها واستقرارها.



من جانبها، قالت الشيخة حسينة إن بلادها ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع دولة الإمارات، مؤكدة حرصها على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يجسد طموحات البلدين وشعبيهما.



وأكد الجانبان في ختام اللقاء الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما خاصة في القطاعات التي تدعم مقومات التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.