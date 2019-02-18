المغرب والهند توقعان 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

وكالات:

وقع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم الاثنين مع نظيرته الهندية سوشما سواراج، خلال زيارتها الحالية للمغرب، أربع اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاقيات، التي تم

التوقيع عليها عقب مباحثات بين بوريطة وسواراج، شملت مجالات مكافحة الإرهاب، الإسكان، الشباب، وتسهيل تنقلات رجال الأعمال بين البلدين.



في السياق ذاته، عقدت وزيرة الشئون الخارجية الهندية مباحثات

مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، كل على حدة، حيث أكدت المكانة المتميزة للمغرب في إفريقيا وأن العالم يقدر دوره القيادي في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، مشيرة إلى مبادرات المملكة الهادفة لنشر السلم والسلام والتعايش بين الديانات ونبذ التفرقة والتطرف.