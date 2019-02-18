المغرب والهند توقعان 4 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

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وقع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم الاثنين مع نظيرته الهندية سوشما سواراج، خلال زيارتها الحالية للمغرب، أربع اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتفاقيات، التي تمالتوقيع عليها عقب مباحثات بين بوريطة وسواراج، شملت مجالات مكافحة الإرهاب، الإسكان، الشباب، وتسهيل تنقلات رجال الأعمال بين البلدين.
في السياق ذاته، عقدت وزيرة الشئون الخارجية الهندية مباحثات
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