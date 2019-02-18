تنظيم داعش يختطف 7 مدنيين في محافظة الأنبار بالعراق

عناصر من داعش وكالات: اختطف تنظيم داعش سبعة أشخاص في منطقة النخيب بمحافظة الأنبار، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين. وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن تنظيم "داعش" الإرهابي اختطف سبعة أشخاص من أهالي النخيب خرجوا

وشهدت محافظة الأنبار خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات خطف لمدنيين، وفي الفترة الأخيرة تعرض خمسة مدنيين للاختطاف في منطقة راوة. (السومرية نيوز) العراقية - إن تنظيم "داعش" الإرهابي اختطف سبعة أشخاص من أهالي النخيب خرجوالجمع الكمأ في منطقة الصفاوي على الحدود العراقية - السعودية وشهدت محافظة الأنبار خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات خطف لمدنيين، وفي الفترة الأخيرة تعرض خمسة مدنيين للاختطاف في منطقة راوة.

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