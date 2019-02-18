أوروبا: ملتزمون بدعم الحكومة اللبنانية في حماية أمن البلاد

وكالات:

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة اللبنانية في صون أمن لبنان مع المحافظة على حقوق المواطنين، ووضع حقوق النساء ومكافحة العنف على رأس سلم الأولويات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية اللبنانية ريا الحسن، لسفيرة الاتحاد الأوروبي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الوزاري كأول امرأة تتولى هذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط.



وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية حرية التعبير في لبنان وضرورة رصد أي تحديات ذات صلة ومعالجتها، إلى جانب تأكيدها على الدعم الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن في لبنان ومساعدة جهاز قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك تنفيذ نموذج "شرطي مرتكز على المجتمع" وظروف احتجاز أفضل في السجون، وتعزيز قدرات العاملين في السجون في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دعم

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الاتحاد الأوروبي بفاعلية إعداد استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني والإدارة المتكاملة للحدود.



كما تم خلال اللقاء استعراض جهود دعم التنمية المحلية والبنى التحتية في لبنان وتأمين الوصول إلى الخدمات في المناطق الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.



وتطرق الاجتماع لـ "التعاون الجيد" بين الاتحاد الأوروبي والسلطات اللبنانية خلال الانتخابات النيابية التي أجريت في العام الماضي.. وقدمت السفيرة لاسن للوزيرة الحسن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية في العمل على تنفيذ توصيات البعثة.