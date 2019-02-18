السودان والولايات المتحدة يبحثان سير المرحلة الثانية من عملية الحوار

القصر الجمهوري بالخرطوم

وكالات:

اجرى مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مباحثات مع المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، سير المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني.

وأكد مساعد الرئيس، خلال اللقاء، التزام السودان بالحوار مع الولايات المتحدة في كافة القضايا

ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي- في تصريح صحفي عقب اللقاء- "عقدت لقاءً مثمرا وبناءً مع مساعد الرئيس السوداني، وجئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب

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في وقت قريب".



ونوه بأن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مؤكدا أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.



وأكد سارتر أنه ومع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي، وأنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان، لافتا إلى أنه ومن خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما إلى شراكة قوية.