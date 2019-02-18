اعتقال أمريكيين مسلحين في هايتي

احتجاجات في عاصمة هايتي وكالات: اعتقلت السلطات الأمريكية مجموعة من الأجانب، بينهم مواطنون أمريكيون، وبحوزتهم أسلحة رشاشةفى هايتى ، حسب وسائل الإعلام. وذكرت صحيفة "لو نوفيليست" المحلية، أن الشرطة اعتقلت 7 أجانب ومواطن من هايتي ليلة الأحد الماضي، وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وطائرات مسيرة صغيرة وهواتف فضائية. ومواطن من هايتي ليلة الأحد الماضي، وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وطائرات مسيرة صغيرة وهواتف فضائية. Advertisements وأفادت تقارير إعلامية الأخرى بأن بعض المعتقلين أمريكيون، بالإضافة إلى صربي. جدير بالذكر أن هايتي تشهد منذ 7 فبراير الجاري احتجاجات عارمة ضد الرئيس جوفينيل مويزي، وقد أسفرت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

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