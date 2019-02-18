كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي: التعهدات المالية تجاه لبنان "لا تزال" قائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول المشرق، ساروج كومار جا، إن التعهدات المالية التي التزم بها البنك

تجاه لبنان في المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان عبر الإصلاحات (سيدر)، لا تزال قائمة.

جاءت تصريحات كومار جا، عقب مشاركته في اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين برئاسة سعد الحريري،

وأضاف كومار جا "أقول باسم البنك الدولي إن التعهدات المالية التي التزمنا بها في باريس العام الماضي لا تزال

قائمة، وإننا نتطلع قدما للعمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية في مختلف

القطاعات".

من ناحيته، قال مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية: "اجتماع اليوم كان تشاوريًا مع المؤسسات المالية

العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر "سيدر"، وهو يهدف بالأساس إلى المواءمة بين المشاريع

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والتمويل، أي التأكد من أن لا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير في حين تبقى قطاعات أخرى دون تمويل".

وأضاف نديم المنلا، "الهدف الآخر للاجتماع كان الاتفاق معهم على عملية الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع

واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من أجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 الى 15 شهراً."

وعن وجود أولويات محددة لهذه المشاريع قال المنلا " هذا الأمر خاضع لمجلس الوزراء، ففي آخر اجتماع له قبل

مؤتمر سيدر تم الاتفاق على أن يعود رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء بعد المؤتمر، وهذا الأمر سيحصل،

ولكن لا مشكلة في ذلك لأن التمويل الذي حصل عليه لبنان، وهو حوالي ال12 مليار يضاف اليها مساهمات

القطاع الخاص ستفوق الحاجة الى المرحلتين الأولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار".

يذكر أن مؤتمر "سيدر" كان قد انعقد في 6 أبريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن جمع نحو

11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.