كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: عبد المهدي يناقش مع لجنة التسليح تعزيز قدرات الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع.



وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا للجنة التسليح في مقر وزارة الدفاع اليوم، لمناقشة عقود التسليح والتجهيز وتعزيز قدرات القوات العراقية، مضيفا أن الاجتماع حضره عدد من القادة والضباط والمسؤولين.