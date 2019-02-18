التحالف يصدر بيانا بشأن "المبادرة اليمنية"

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن التحالف يدعم جهود المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفيث.

وأوضح المالكي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الاثنين، في بالرياض، أن الأحداث العسكرية، والموقف العملياتي لـ"إعادة الأمل"، ودعم الشرعية في الداخل اليمني، شملت جهود سياسية وإغاثية واقتصادية ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وأضاف: "السعودية دعمت المبادرة اليمنية، ومبادرة السلم والشراكة، ودعمت كافة الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب في اليمن"، مشيرا إلى أن الأعمال الإغاثية المقدمة للشعب اليمني تقدر تكلفتها بـ 1.5 مليار دولار، وأخرها دعم السعودية والإمارات وقيمته 500 مليار دولار، ورواتب المعلمين 70 مليون دولار، إضافة إلى 3 مليارات دولار وديعة في البنك اليمني.

ولفت المالكي إلى أن العمليات العسكرية، التي قام بها التحالف لدعم الشرعية اليمنية مؤخرا، كانت تهدف إلى تحرير مناطق وقرى يمنية، تزامنا مع استمرار التحالف في محاربة الجماعات الإرهابية.

وكانت اخر العمليات العسكرية عمليتان لاقتحام أحد المنازل، واقتحام 4 أشخاص من جنسيات مختلفة، والعملية الثانية كانت في 17 فبراير، وتم القبض فيها على أسلحة وذخائر ومخدرات بكميات كبيرة، وأجهزة اتصال، وحاسب آلي.

وعرض المالكي خلال المؤتمر مقاطع صور وفيديو لأسلحة إيرانية الصنع تم ضبطها خلال تنفيذ العملية، وبعض المخدرات، وكتب طائفية، وعملة يمنية مزورة، ومستندات إيرانية.

وعن القضاء على مواقع تخزين الطائرات دون طيار، وعربات الإطلاق التابعة لجماعة الحوثي، أوضح المالكي أن التحالف استهدف مستودعات طائرات دون طيار.

وعن التقارير المنشورة في وكالات إعلامية، بتزويد التحالف لتنظيم القاعدة الإرهابي، بأسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية، نفى المالكي صحة هذه التقارير.

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وأشار المالكي، إلى أن التصاريح الصادرة للتحركات منظمات الأممية بلغت 226، و13 تصريح بحري، و17 تصريح بري، وأن عدد السفن البحرية المتواجدة في الموانئ اليمنية يبلغ عددها 21 سفينة.

كما عرض خلال المؤتمر صور للمساعدات المقدمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني.

وعن موقف عمليات إعادة الأمل بالداخل اليمني، بين المالكي تحرير كثير من المناطق اليمنية، التي تقع تحت سيطرة الحوثي، وأن العمليات العسكرية مستمرة، والتقدم جاري في كافة الاتجاهات، والعمل على القضاء على عمليات التسلل من جماعة الحوثي، والعمل على نزع الألغام، التي تقوم جماعة الحوثي بزراعتها، وأخرها نزع لغمين بحريين.