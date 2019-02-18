مقتل اثنين من مدبري تفجير كشمير في اشتباك مع الأمن

أعلنت الشرطة الهندية أن قوات الأمن قتلت اثنين يشتبه بأنهما من مدبري التفجير الانتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت الشرطة إن المشبوهين قتلا في اشتباك مع رجال الأمن اليوم الاثنين، وأنهما باكستانيان وينتميان لتنظيم "جيش محمد" الإرهابي.

وأضافت أن أحد القتيلين هو عبد الرشيد غازي الذي واسمه الحركي كمران بهاي، وأن المواجهة ما زالت مستمرة بين مطلوبين وقوات الأمن، وأن أربعة جنود هنود ومدنيا قتلوا أيضا خلال الاشتباك.

Advertisements

وتسبب الهجوم الانتحاري على قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس بمقتل 40 شخصا على الأقل في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال نحو 30 عاما من التمرد في كشمير.

وأعلنت جماعة "جيش محمد"، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، وتتهم الهند باكستان بإيواء الجماعة فيما تنفي إسلام آباد أي صلة من قريب أو بعيد بها.

وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برد قوي على الهجوم وقال إنه أذن للجيش بالتصرف بحرية للتعامل مع المتشددين الذين يتسللون عبر الحدود.