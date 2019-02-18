كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بلجيكا: يجب محاكمة الجهاديين الأجانب في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، إن المقاتلين الجهاديين الأجانب الذين تم أسرهم في سوريا يجب أن يتم

احتجازهم ومحاكمتهم في هذه المنطقة، بقدر الإمكان.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية، نقلا عن ميشيل، فإن أحد الحلول هو تشكيل محكمة خاصة.

وأضاف ميشيل، أن هناك حاجة إلى نهج دولي فيما يتعلق بقضية التعامل مع المقاتلين الأجانب.

وثمة تقديرات بأن بلجيكا لها العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب المتورطين في الحرب الأهلية في سوريا.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش"

وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، وهدد من أن بلاده قد تجد نفسها مضطرة

لإطلاق سراحهم.

وغرد ترامب، على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أول أمس السبت: "تطالب الولايات المتحدة

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في

سوريا، وتقديمهم للمحاكمة".