كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: عصر إمبراطورية الولايات المتحدة المجنونة قد ولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عصر الانقلابات والتدخلات الأمريكية في شؤون الدول قد ولى، واصفا الولايات المتحدة بـ "إمبراطورية مجنونة".

وكتب مادورو في تغريدة على "تويتر": "لا تدرك الإمبراطورية في جنونها، أن وقت مدافع الأسطول والانقلابات والتدخلات قد مضى".

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وأضاف: "الآن عصر الاستقلال والعزة الوطنية وسلطة الشعب والجمهورية الحرة ذات السيادة".

وختم تغريدته بالقول: "لندافع عن السلام"!

وتتهم السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بالتخطيط للانقلاب في البلاد، وذلك على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد بعد أن أعلن ذلك يوم 23 يناير الماضي.