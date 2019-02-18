قصة أرملة حصلت على “كريمة” من محمد السادس لكنها لم تستفد منها: “سيدنا عطاني وهوما داوها ليا”- فيديو

فيديو: يونس الميموني

بعد ثلاث سنوات من منحها “كريمة” من طرف الملك محمد السادس، الذي التقته في “بلايا” طنجة، لم تتوصل سعيدة حم قدوم، الأم، والأرملة، بعد بهذه المساعدة.

وقالت سعيدة في فيديو مصور مع “اليوم24″، إنها التقت الملك محمد السادس، في شتنبر 2016، عندما كانت رفقة بناتها الأربع يبعن الورود، حيث تحدث معها، وأخبرها أنه سيساعدها، وفعلا، سلمته بطاقتها الوطنية، وتواصلت معها، في وقت لاحق، السلطات، متمثلة في “لمقدم”، إلا أنها لاتزال تعيش الوضعية نفسها، التي تركها عليها الملك، إلى حدود اليوم.

واعتبرت الأرملة أنها تعرضت “للحكرة”، لأن الملك ساعدها بـ”كريمة”، إلا أنها لم تتوصل بها، وقالت: “الملك عطاني وهوما خداو لي.. بغيت يرجعو لي رزقي”، موجهة رسالة إلى والي طنجة الجديد من أجل التدخل لإنصافها.