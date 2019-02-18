الأميرة للا حسناء تترأس بتمارة حفل تدشين المركز الصحي الحضري “المسيرة 2” بعد خضوعه لأشغال التجديد

ترأست الأميرة للا حسناء، الرئيسة الشرفية لجمعية التنمية البشرية “حسنات”، اليوم الاثنين بمدينة تمارة، حفل تدشين المركز الصحي الحضري “المسيرة 2″، التابع لمندوبية وزارة الصحة بعمالة الصخيرات -تمارة، وذلك بعد خضوعه لأشغال التجديد.

وبهذه المناسبة، قدمت الأميرة شروحات حول أنشطة المركز، قبل أن تقوم بزيارة لمختلف الفضاءات المخصصة للاستقبال وتقديم العلاجات. وتندرج عملية إعادة تأهيل المركز الصحي الحضري “المسيرة 2” في إطار أهداف جمعية “حسنات” التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.

وتروم عملية إعادة تأهيل المركز، الارتقاء بمستوى الفضاءات الاستشفائية الصحية لتتلاءم مع المعايير الجاري بها العمل، وتحسين مستوى استقبال المرضى، وإحداث وحدة متخصصة في صحة الأم والطفل، وتخصيص قاعة لورشات التربية والوقاية.

وتابعت الأميرة إطلاق شريط وثائقي تحسيسي سيتم بثه على شاشات التلفزة المثبتة بقاعات انتظار المركز الصحي، وذلك قصد حث المرضى على الحفاظ على منشأتهم التي خضعت للتجديد.

إثر ذلك، قدمت للا حسناء شروحات حول “قطب الأم والطفل”، الذي يشتمل على قاعات للتكفل المندمج بالأطفال الذين يقل سنهم عن خمس سنوات رفقة أمهاتهم، والتلقيح، وأخرى للتخطيط الأسري والتكفل بحالات الحمل المشوبة بالمخاطر، إلى جانب صيدلية.

ومكنت أشغال تجديد المركز الصحي “المسيرة 2” من تأهيل البنايات، فضلا عن تهيئة الفضاءات الخارجية والتجديد الكامل للأجهزة والمعدات المكتبية، والمعلوماتية والإلكترونية.

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وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا حسناء مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعتها رئيسة جمعية التنمية البشرية “حسنات” السيدة دنيا بنيعيش، والسيد إلياس الفالي المدير التنفيذي للعمليات الصناعية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تجديد أربعة مراكز صحية بإقليم الجديدة، هي المركز الصحي لجماعة سيدي العابد، والمركز الصحي لجماعة مولاي عبد الله، والمركز الصحي لجماعة اولاد احساين، وكذا مركز التشخيص بوشريط بنفس الإقليم.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها السيدة بنيعيش والسيد ادريس الوزاني المدير العام لشركة “ريضال”، فتتوخى المساهمة في أعمال تأهيل المراكز الصحية من طرف الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية “حسنات”، المنخرطة منذ سنة 2009 في إنجاز أعمال اجتماعية غايتها تحسين شروط الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية (تعليم، صحة..)، معترف لها بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.14.21 بتاريخ 20 يناير 2014.

وكانت الأميرة للا حسناء قد استعرضت، لدى وصولها للمركز الصحي الحضري “المسيرة 2″، تشكيلة من القوات المساعدة أدت لها التحية، قبل أن يتقدم للسلام على، كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعامل عمالة الصخيرات -تمارة، ونائب رئيس مجلس جهة الرباط -سلا -القنيطرة، ورئيس المجلس الجماعي للصخيرات -تمارة، ورئيس مجلس العمالة، والمدير الجهوي لوزارة الصحة بالرباط -سلا -القنيطرة، والطبيب المركزي بالمركز الصحي “المسيرة 2″، ورئيسة جمعية التنمية البشرية “حسنات”، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية.