أيام بعد انفصاله عن الرجاء.. غاريدو يتعاقد رسميا مع وصيف بطل العالم ويرغب في التتويج بدوري الأبطال

بعد أيام قليلة من فك ارتباطه بفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أعلن نادي العين الإماراتي، أحد أبرز أندية الدوري الإماراتي الممتاز، اليوم الأحد، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وحسب مصادر إعلامية إماراتية، فإن غاريدو وقع عقدا رسميا مع النادي الإماراتي إلى غاية نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد في حال ما حقق الأهداف المرسومة.

وعبر المدرب الإسباني عن سعادته البالغة بإشرافه على واحد من أبرز الأندية الخليجية، وقال في تصريحات صحفية: ” أعرف جيدا هذا الفريق وإمكانياته الكبيرة، كما أني مطلع جيدا على مساره الكبير، بعد وصوله لنهائي كأس العالم، سعيد جدا بالتواجد ولدينا طموحات كبيرة مع إدارة النادي”.

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وأضاف:” هدفي الأول هو قيادة الفريق للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا العام بالإضافة إلى المنافسة على دوري هذا الموسم، لقد اجتمعت مع الإدارة وسأجتمع غدا مع اللاعبين، أنا أتطلع لخوض هذه التجربة التي ستكون غنية”.

وكان غاريدو، قد فك ارتباطه بالنادي الأخضر، مباشرة بعد هزيمة النجم الساحلي التونسي الشهيرة بالرباط، بسبب مشاكل له مع بعض اللاعبين، وذلك بعد أن قاد للفريق للتتويج بلقب كأس ‘الكاف” وكأس العرش.