إصابةُ 3 سيّدات بإطلاق نارٍ وطعن في الناصرة ودبورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت سيّدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بجراحٍ متوسطة، إثر تعرُّضها لإطلاقِ نارٍ في مدينة الناصرة، مساء اليوم الإثنين.

وقدّمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الذي تواجدت فيه السيدة، الإسعافات الأولية للمُصابة، وتم نقلها إلى أحد مشافي الناصرة لاستكمال تلقّي العلاج.

وعُلِم أن الإصابة التي تعرّضت لها السيدة، طالت الأطراف، فيما عُلم أيضًا أن مُطلق النار هو شخص مجهول الهوية.

وباشرت الشرطة بالتّحقيق والبحث عن الجاني، للوقوف على أسباب الجريمة وحيثياتها.

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وفي سياقٍ مُتّصل، أُصيبت سّيدتان في دبّورية، إثر تعرّضهما للطعن، مساء اليوم، بحسب ما أفادت مصادر طبيّة.

وذكرت الطواقم الطّبيّة أنها قدّمت الإسعافات الأولية لسيدتين، وُصِفت إصابة إحداهما بالمتوسطة، فيما وُصِفت إصابة الأخرى بالطفيفة.

وتمّ نقل المُصابتين بسيارة الإسعاف إلى مسشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقّي العلاج، بعد أن التقت سيارة الإسعاف على مفرق البلدة بمركبة خصوصية نقلت المُصابتين.