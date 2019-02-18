"هوندا" قد تغلق مصنعها غربي بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن شركة تصنيع السيارات اليابانية "هوندا"، تعتزم إغلاق مصنعها في غرب بريطانيا، بالتزامن مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشبكة إن إغلاق المصنع سوف يؤدي إلى فقدان 3500 وظيفة، فيما لم تؤكد الشركة هذه الأنباء بعد.

وأضافت الشبكة أن شركة صناعة السيارات اليابانية سوف تعلن يوم غد الثلاثاء، أن مصنع سويندون، الذي تصنع به الشركة طراز "هوندا سيفيك"، سوف يغلق عام 2022.

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وقالت نقابة العمال، التي تمثل العاملين في المصنع، إنها تنظر في التقرير.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تصدر فيه الشركات البريطانية تحذيرات عاجلة على نحو متزايد بشأن الأضرار الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يلوح في الأفق.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة الأوروبية في التاسع والعشرين من آذار/ مارس المقبل، لكنها لم تبرم إلى الآن اتفاقا يحدد شروط الانفصال ويضع قواعد التجارة بعد بريكست.