سعيٌ برشلونيّ لقهر عزيمة ليون بـ"سلاح" الخبرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى فريق برشلونة الإسباني، إلى التأكيد على أن الفريق لم يدخل مرحلة شكٍّ، لذا فإنه يُعوّل على خبرة نجومه؛ قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا غدا الثلاثاء، على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف.

ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفا له هذا الموسم لكسر سطوة غريمه ريال مدريد على المسابقة، وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 2015، وخصوصا تعويض خروجه المدوي من الدور ربع النهائي الموسم الماضي على يد روما الإيطالي.

وقتها قطع الفريق الكاتالوني شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الأربعة بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني بهزيمة مذلة إيابا في روما بثلاثية نظيفة.

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ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد عودته لسكة الانتصارات عقب 3 تعادلات في مختلف المسابقات عندما تغلب بصعوبة على بلد الوليد 1-صفر سجله ميسي رافعا رصيده إلى 30 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم بينها 6 في دوري الأبطال.

والتقى الفريقان 6 مرات في المسابقة بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2008-2008، وقتها عاد الفريق الكاتالوني بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته في كامب نو 5-2.

ولا تختلف حال ليون عن الفريق الكاتالوني، فهو أيضا استعاد التوازن بفوز صعب على ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير 2-1، يوم الجمعة الماضي.