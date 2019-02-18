سورية: مصرع 62 شخصا بسبب الإرهاق وسوء التغذية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ما يزيد عن 60 شخصا مصارعهم، في الأسابيع الأخيرة، بسبب الإرهاق وسوء التغذية، وذلك في طريقهم إلى خارج الموقع الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شرقي سورية.
وقال المتحدث باسم "لجنة الإنقاذ الدولية"، بول دونهوي، إن الإرهاق وسوء التغذية من الأسباب الرئيسية لوفاتهم.
وأضاف اليوم، الإثنين، أن ما لا يقل عن اثنين وستين شخصا لقوا حتفهم، ثلثيهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، موضحا أنهم إما توفوا على الطريق أو بمجرد وصولهم إلى المخيم.
وكان قد وصل أكثر من ثلاثين ألفا ممن فروا من مناطق داعش إلى مخيم الهول الكائن في محافظة الحسكة شرقي سورية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما رفع إجمالي عدد قاطني المخيم إلى اثنين وأربعين ألفا.
يشار إلى أن قوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة من واشنطن، تواصل محاربة مسلحي داعش المتحصنين في جيب صغير من الأراضي.
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