تدريب الدفاع عن النفس للنساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يعقد نادي السورس في مدينة رام الله تدريب دفاع عن النفس مجاني للنساء كمبادرة لدعم المرأة الفلسطينية. يتضمن التدريب اساسيات لعبة الجيوجيتسو البرازيلية و كيفية استخدامها بطريقة عملية. Advertisements مواعيد التدريب

التوقيت الأول : السبت 23 شباط (فبراير) 2019 من الساعة 10:30 - 12:00.

التوقيت الثاني : السبت 23 شباط (فبراير) 2019، من الساعة 12:00-13:30.

مكان التدريب نادي ذا سورس رام الله عمارة سيجافريدو. كيفية التسجيل إرسال رسالة إلى صفحة النادي، من هنا.



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