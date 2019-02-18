شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن على سويدية عطلت رحلة طائرة لإيقاف ترحيل أفغاني والان نبدء بالتفاصيل

جرى اليوم الاثنين تغريم سيدة سويدية قامت ببث مقطع فيديو لاحتجاجها على متن طائرة بمطار سويدي، في محاولة لوقف ترحيل رجل أفغاني، وذلك بعد إدانتها بخرق قواعد الحركة الجوية.

وقضت محكمة جوتنبرج الجزئية بتغريم الين إريسون - 21 عاما مبلغ 3000 كرون.

وكانت إريسون قد قامت ببث فيديو حي على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي في 23 يوليو الماضي من داخل الطائرة في مطار جوتنبرج لاندفيتر. وانتشر مقطع الفيديو، الذي يظهرها وهي ترفض الجلوس في مقعدها. وسُمعت إريسون وهى تقول في الفيديو إن ركابا آخرين يؤيدونها.

وانتهت المواجهة التى شملت أريسون، وأحد أفراد طاقم الضيافة فى الطائرة التركية، وعدة ركاب آخرين بعدمغادرة الرجل الأفغاني واريسون الطائرة.

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وطالب الادعاء بحبس إريسون لمدة أسبوعين. ومع ذلك قالت المحكمة إن الغرامة كافية، حيث خلصت إلى أن إريسون كانت على علم بأوامر قائد الطائرة بضرورة الجلوس في مقعدها، ووجب معاقبتها لعدم انصياعها لذلك.

وجرى ترحيل الرجل الأفغاني - 52 عاما لاحقا إلى أفغانستان.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن الطائرة التابعة لخطوط الطيران التركية التي كانت في طريقها إلى اسطنبول تأخرت لنحو ساعتين بسبب هذه الواقعة. ولم تطلب الشركة الحصول على تعويض.