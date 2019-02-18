السعودية تعلن رفع تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان



أعلن سفير المملكة العربية السعودية، وليد البخاري، من السراي الحكومي في لبنان، رفع تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان.

كلام وليد البخاري جاء بعد لقاء عقد في السراي الحكومي، بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والموفد الملكي السعودي - المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، في بيروت.

وتحدث السفير السعودي إلى الصحافيين، فقال: «بتلخيص سريع للقاءات التي تمت خلال زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين، سعادة المستشار نزار العلولا، تم تقديم خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وإلى دولة الرئيس نبيه بري. والآن في هذه اللحظات، تم تقديم التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري. وتمت مناقشة كثير من الملفات والقضايا، أهمها التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية. كما أن البدء بالتحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة، سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي، ونتمنى أن تتم هذه التحضيرات خلال الأسابيع المقبلة بشكل جيد».

وأضاف: "كذلك، أود أن أتلو أمامكم البيان التالي: «نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، سواء كان من المملكة العربية السعودية أو من أي جهة دولية أخرى».