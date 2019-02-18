بن سلمان يوجه بالإفراج عن اكثر من 2000 باكستاني

الخليج 365/ بغدادأعلن وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودريوجه، الاثنين، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور اسلام اباد أمر بالإفراج فورا عن 2107 باكستانيين مسجونين في السعودية

وكتب الوزير شودري على "تويتر: "أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد المملكة محمد بن سلمان، بالإفراج الفوري عن 2107 من السجناء الباكستانيين في سجون السعودية".

واوضح أن "الإفراج عن السجناء جاء بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان".