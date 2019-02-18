نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد تنظر لنا كعدو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم "كبح جماح" إيران، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو.
وقال نتنياهو اليوم الاثنين خلال كلمة في مؤتمر منظمات اليهودية الأميركية إن "هناك تغيرا هائلا فيما يخص قبول إسرائيل من دول العالم، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدو، بل أصبحت تنظر إليها على أنها حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة الإرهاب".
وأضاف نتنياهو "في مؤتمر وارسو العديد من الدول العربية شاركت، والتركيز كان منصبا على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة".
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