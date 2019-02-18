وزير بريطاني: نثمن دور الإمارات لإحلال الاستقرار والسلام في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّن أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور الإمارات لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم، مشيدا بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات للوزير البريطاني في ديوان عام الوزارة بأبوظبي الإثنين.
وأكد أليستر بيرت أن الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعلاقات قوية راسخة، وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.
بدوره، أكد الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وبريطانيا وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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