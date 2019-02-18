محمد بن زايد يبحث مع وفد برلماني فرنسي التطورات الدولية والإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع وفد من نواب المجلس الوطني الفرنسي، العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد الوفد الفرنسي برئاسة جان جاك بريدي، رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات الفرنسية في المجلس، الإثنين، بقصر البحر.

كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات البرلمانية وإمكانات الاستفادة من تجاربهما، لما يصب في خدمة قضايا شعبيهما الصديقين.

Advertisements





وتبادل الشيخ محمد بن زايد والوفد الفرنسي الحديث حول دور البرلمانات في دعم تطلعات الشعوب إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.