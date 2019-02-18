الان تتابع بلومبيرج: السعودية ودول آسيا.. صياغة جديدة لعلاقات أوثق مع اقتصاديات عالمية كبرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تتجه المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى صياغة علاقات أوثق مع أكبر اقتصاديات آسيا.

وذكر تقرير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية أن زيارة ولي العهد إلى إسلام آباد تأتي كبداية لجولة آسيوية، وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمكانة الكبيرة التي يحتلها واحد من أقوى الاقتصاديات في العالم، وهذا ظهر جليا من الاستقبال الاستثنائي لولي العهد ومن ثم توقيع اتفاقات تتخطى 20 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الباكستاني، مع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

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ووفقا لتقرير بلومبيرج فقد انطلقت العلاقات الاقتصادية بين البلدين استنادا للتصريح القوى من ولي العهد السعودي في قوله “”إننا نخلق مستقبلاً عظيماً للمملكة العربية السعودية وباكستان”.

وذكر التقرير نقلا عن بلال خان، الخبير الاقتصادي البارز، أن “مشاريع الاستثمار والبنية التحتية في السعودية توفر دفعة ترحيبية باقتصاديات آسيا وتخلق زخما قويا أمام العالم، تزامنا مع اتخاذ إجراءت إصلاحية قوية بشأن السياسة المالية والنقدية، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة العربية السعودية.

ووفقا لتقرير بلومبيرج، فقد وقعت الدولتان مذكرات تفاهم في قطاعي الطاقة والزراعة من بينها مذكرة لتكرير نفط بتكلفة عشرة مليارات دولار في مدينة جوادر بجنوب غرب البلاد حيث ساعدت الصين في بناء ميناء عميق للمياه. كما وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية لتزويد باكستان بالنفط الخام والمنتجات البترولية على مدفوعات متأخرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.