الان تتابع إيران.. اعتقال والدة ناشط عمالي تعرض للتعذيب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت السلطات الإيرانية أمرا باعتقال والدة ناشط عمالي تعرض للتعذيب قبل شهرين في مدينة شوش الواقعة في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.

ووفقا لتقرير إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك)، الاثنين، نقلا عن نشطاء إيرانيين، أن الادعاء العام في شوش أمر بالقبض على والدة إسماعيل بخشي الناشط الذي قاد إضرابا واسعا لعمال في إقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية مطلع نوفمبر الماضي.

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وذكر النشطاء أن اعتقال والدة بخشي جاء بعد مراجعة عائلته لمقر الادعاء العام في شوش، مساء الأحد، بغية التعرف على وضعه “المزعج” والغامض” في محبسه منذ اعتقاله مجددا في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بعد حديثه عن واقعة تعذيب بشعة تعرض لها على أيدي محققين في السجن.

ووفقا للرواية التي نشرها نشطاء إيرانيون عبر تطبيق تليجرام، تعرضت عائلة بخشي لسوء معاملة من قبل عناصر أمنية أمام مقر الادعاء العام في شوش، خاصة بعد أن حصلوا على إجابات مقتضبة وغير محددة حول أوضاع نجلهم، قبل أن ينتهي الأمر بتوجيه السباب لهم وإصدار أمر باعتقال والدة بخشي التي لاتزال تتلقي العلاج إثر فقدانها الوعي.

وفي الوقت الذي لم تصدر السلطات القضائية الإيرانية ردا على هذا الأمر حتى الآن، ذكرت نقابة عمالية داخل مصنع “هفت تبه” لقصب السكر أن إسماعيل بخشي تعرض لضغوط من قبل الاستخبارات الإيرانية مؤخرا، بهدف تكذيب رواية تعذيبه في أحد السجون التابعة لها بإقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية جنوبي البلاد.

واعتٌقل بخشي للمرة الأولى مطلع نوفمبر الماضي بالتزامن مع إضراب واسع لعمال قصب السكر في مصنع “هفت تبه” بنطاق خوزستان، قبل أن يٌطلق سراحه مؤقتا بضمان مالي في ديسمبر الماضي.